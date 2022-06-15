В Башкирии землю для сельского магазина можно будет получить без торгов

Землю для строительства сельского магазина в Башкортостане скоро можно будет получить без торгов. Речь идет об объектах торговли и общепита в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч человек.
Соответствующий закон планируют принять парламентарии республиканского Госсобрания во время итоговой весенней сессии. Новый законопроект должен облегчить предпринимателям вход на новые территории и помочь предпринимателям создать комфортные условия для жизни сельчан, считает председатель Курултая республики Константин Толкачев. При этом для районных административных центров сохранятся прежние условия.
Рустм Ишмухаметов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан