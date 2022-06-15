В России планируют ужесточить ответственность за побои

Таким образом, после вступления закона в силу будет ликвидирован пробел в законодательстве, согласно которому действующая статья 116.1 УК РФ не позволяет вновь привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам. За повторные побои будут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, либо исправительными — до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом — до полугода.