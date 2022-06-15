В России планируют ужесточить ответственность за побои

Государственная Дума России на пленарном заседании рассмотрела закон, ужесточающий ответственность за нанесение побоев. Документ был принят в третьем чтении.
В частности, статья 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» дополняется частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Таким образом, после вступления закона в силу будет ликвидирован пробел в законодательстве, согласно которому действующая статья 116.1 УК РФ не позволяет вновь привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам. За повторные побои будут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, либо исправительными — до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом — до полугода.