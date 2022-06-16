В Башкирии бизнесу возместят до 50% расходов на покупку автолавок

50% затрат на покупку автотранспорта будет компенсироваться предпринимателям, занимающимся выездной торговлей. В правительстве республики прошло заседание, на котором обсудили вопрос поддержки бизнеса.

В Башкортостане более 4,5 тысячи сел, где проживает почти 40% населения республики. Стационарная торговля осуществляется не везде, из-за отдаленности некоторых населенных пунктов. Решение этого вопроса руководство региона видит в развитии автолавок.