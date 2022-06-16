Жители Башкирии смогут увидеть интересное космическое явление

В ближайшие выходные, в ночь с 18 на 19 июня, жители Башкирии смогу увидеть необычное космическое явление. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть интересное космическое явление

Убывающая Луна на небосклоне пройдёт рядом с Сатурном. Их сближение можно будет увидеть утром.

Если кому-то интересно посмотреть на Сатурн, то Луна покажет вам его местонахождение на небе. Под утро 18 июня Сатурн будет виден левее и выше Луны. Оба светила будут находиться в созвездии Козерога. Сатурн выглядит самым ярким среди окружающих его звезд. Он восходит после полуночи — в 00.43 по уфимскому времени, а Луна на 20 минут позже.

пресс-служба Уфимского планетария 

Луна быстро перемещается по небу, со скоростью 13 градусов в сутки, и на следующее утро 19 июня Сатурн будет виден уже правее и выше Луны, которая уже будет находиться в созвездии Водолея. Их можно увидеть до рассвета, до тех пор, пока Сатурн не растает в солнечных лучах. А Луна будет видна и на дневном небе, зайдя за горизонт на юго-западе в половине одиннадцатого.

Отбор граждан на заключение договора о целевом обучении по направлению «Журналистика»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии