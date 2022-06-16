В России закрываются популярные спортивные магазины бренда Decathlon.

26 июня временно прекращает работу французский магазин Decathlon. Сеть спортивных магазинов закроет точки по всей России.
Также в единой справочной сети сообщили, что останавливаются онлайн-продажи. Сотрудники магазина в Уфе отказались прокомментировать ситуацию и дальнейшие планы компании.
«26 июня у нас закрываются все магазины по стране. Онлайн-заказы мы выполним все, которые будут сделаны до 22 часов 26 июня. После онлайн-магазины так же прекратят работу», – отметила специалист.
В настоящее время неизвестно, когда магазин возобновит продажи в России.