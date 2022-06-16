В Башкирии заработал суперсервис «Цифровое имущество и строительство»

Портал станет помощником для тех, кто собирается купить участок, построить дом или снести его. Он разработан, как для граждан, так и для бизнеса. Сервис автоматизирует процесс получения строительных и имущественных услуг. Можно сказать, что он предоставляет пошаговую инструкцию, куда обратиться и какой документ оформить.

Во вкладке «Жизненные ситуации» сейчас доступно семь наиболее популярных услуг. Многие документы также можно оформить онлайн. При этом разработчики оказывают техподдержку, если возникли сложности. Воспользоваться сервисом можно на портале «Госуслуги». Сейчас также добавляется возможность онлайн подключиться к воде, газу и электричеству. Кроме того, на сервисе доступна информация о земельных участках, выставленных на торги.