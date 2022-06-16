В Караидельском районе прошла встреча с желающими служить по контракту в ВС России

Им рассказали об условиях отбора: прохождение срочной службы, отсутствие судимостей. Кроме того, у кандидатов есть шанс попасть в батальон имени Шаймуратова, формируемый на территории республики по инициативе руководителей ветеранских общественных организаций. Организаторы встречи рассказали, что это будет штатное подразделение Минобороны России. Контракт заключается сроком от четырех месяцев до одного года. Инициаторы отмечают, что службой по контракту интересуются и женщины.