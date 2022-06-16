В Караидельском районе прошла встреча с желающими служить по контракту в ВС России

Большинство из собравшихся – ветераны боевых действий, члены «Боевого братства», ветераны службы группы советских войск в Германии.
Им рассказали об условиях отбора: прохождение срочной службы, отсутствие судимостей. Кроме того, у кандидатов есть шанс попасть в батальон имени Шаймуратова, формируемый на территории республики по инициативе руководителей ветеранских общественных организаций. Организаторы встречи рассказали, что это будет штатное подразделение Минобороны России. Контракт заключается сроком от четырех месяцев до одного года. Инициаторы отмечают, что службой по контракту интересуются и женщины.
Руководители общественных ветеранских организаций проводят подобные встречи в разных городах и районах республики. И разъясняют условия прохождения службы по контракту. Тем более, что недавно допустимый возраст для кандидатов подняли до 50 лет. Военнослужащим будут выплачиваться все положенные федеральные и республиканские выплаты.