В Уфе отменяют троллейбусный маршрут

В Уфе приняли решение отменить троллейбусный маршрут №3, следующий от ТК «Центральный» до СТО. Работа троллейбуса будет прекращена уже 20 июня.
Организация, обсуживающая маршрут, обратилась с подобной просьбой в администрацию города из-за нерентабельности маршрута. По указанному направлению фиксируется маленький пассажиропоток.
Мэрия города предложила альтернативные способы добраться до нужной остановки. В настоящее время из микрорайона «Затон» в направлении исторического центра можно доехать без дополнительных пересадок на муниципальном автобусном маршруте регулярных перевозок №30 «СТО — ТСК «Пушкинский», а также на межмуниципальном маршруте №107 «Уфа – Суровка».
Фото: 2gis.com