В Уфе отменяют троллейбусный маршрут

Мэрия города предложила альтернативные способы добраться до нужной остановки. В настоящее время из микрорайона «Затон» в направлении исторического центра можно доехать без дополнительных пересадок на муниципальном автобусном маршруте регулярных перевозок №30 «СТО — ТСК «Пушкинский», а также на межмуниципальном маршруте №107 «Уфа – Суровка».