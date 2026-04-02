В Башкирии отмечают белорусский праздник «Гуканне вясны»

Мероприятие прошло в селе Балтика Иглинского района, где с конца XVIII века проживают белорусы, они хранят и чтят традиции. «Гуканне вясны» – древний народный обряд, символизирующий пробуждение природы и окончание зимы. Традиционно к празднованию присоединяются и представители других народов, приезжают гости из разных районов республики.

Праздничные гулянья прошли под выступления фольклорных коллективов. Детям раздавали традиционную выпечку – «жаворонков», в которых прячут монетку. Тот, кому она попадётся, по поверью, будет жить в достатке весь год. А в хороводе дружбы народов гости зазывали весну. Также на мероприятии развернулась выставка работ ремесленников: гости могли купить себе сувениры, утварь, украшения.