Глава Башкирии презентовал на ПМЭФ-2022 проект межвузовского кампуса Евразийского НОЦ

Как подчеркнул руководитель республики, межвузовский студенческий кампус является одном из стратегических проектов Башкирии. Он добавил, что строительство этого объекта скажется положительно на социально-экономическое развитие всего региона, а именно позволит масштабировать науку и получать студентам образование мирового уровня.

Проект кампуса Евразийского НОЦ стал одном из победителей конкурсного отбора федерального Министерства образования, а это значит, что проекту выделят грант.

Архитектурную концепцию масштабного объекта Дмитрий Чернышенко удостоил высокой оценкой. Он подчеркнул, что и локация для размещения кампуса выбрана уникальная. Напомним, что местом расположения кампуса Евразийского НОЦ стал центр Уфы. И это, по мнению зампредседателя Правительства РФ, обеспечит и транспортную доступность, и позволит стать кампусу точкой притяжения.