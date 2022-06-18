Глава Башкирии презентовал на ПМЭФ-2022 проект межвузовского кампуса Евразийского НОЦ

Во врем Петербургского международного экономического форума Глава Башкирии Радий Хабиров презентовал проект межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра зампредседателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
Как подчеркнул руководитель республики, межвузовский студенческий кампус является одном из стратегических проектов Башкирии. Он добавил, что строительство этого объекта скажется положительно на социально-экономическое развитие всего региона, а именно позволит масштабировать науку и получать студентам образование мирового уровня.
Проект кампуса Евразийского НОЦ стал одном из победителей конкурсного отбора федерального Министерства образования, а это значит, что проекту выделят грант.
Архитектурную концепцию масштабного объекта Дмитрий Чернышенко удостоил высокой оценкой. Он подчеркнул, что и локация для размещения кампуса выбрана уникальная. Напомним, что местом расположения кампуса Евразийского НОЦ стал центр Уфы. И это, по мнению зампредседателя Правительства РФ, обеспечит и транспортную доступность, и позволит стать кампусу точкой притяжения.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ