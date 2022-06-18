В Башкирии обнаружили нелегальную свалку с покрышками и отходами битумной массы

В Башкирии на территории Иглинского района была обнаружена несанкционированная свалка с покрышками и отходами битумной массы. Все это расположилось возле трассы М5 и деревни Карамалы, рассказал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Фото №1 - В Башкирии обнаружили нелегальную свалку с покрышками и отходами битумной массы

На днях валку посетил сам министр и первый вице-премьер Правительства Башкирии Азат Бадранов в рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. Нияз Фазылов отметил, что в этом же районе был замечен и еще один карьер, который разработан не по природоохранному законодательству.

Справку для собственных нужд получил Акбердинский сельсовет, чтобы добывать стройматериалы для своих нужд. Узнав о фактах продажи песчано-гравийной смеси третьим лицам, мы отозвали справку. Площадку следовало рекультивировать, но вместо этого здесь продолжалась добыча полезных ископаемых. Сейчас предстоит установить размер ущерба, после чего его предъявят сельсовету для возмещения.

Нияз Фазылов, глава Минэкологии РБ

Фото: соцсети Нияза Фазылова 

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