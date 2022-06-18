В Башкирии обнаружили нелегальную свалку с покрышками и отходами битумной массы

В Башкирии на территории Иглинского района была обнаружена несанкционированная свалка с покрышками и отходами битумной массы. Все это расположилось возле трассы М5 и деревни Карамалы, рассказал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

На днях валку посетил сам министр и первый вице-премьер Правительства Башкирии Азат Бадранов в рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. Нияз Фазылов отметил, что в этом же районе был замечен и еще один карьер, который разработан не по природоохранному законодательству.