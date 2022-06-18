В Уфе наградили отличившихся врачей РКБ

В Республиканской клинической больнице имени Куватова наградили отличившихся сотрудников. Церемонию вручения приурочили к предстоящему Дню медицинского работника, который по традиции отмечают в третье воскресенья июня.

В РКБ работают около двух тысяч медиков. На торжественное вручение почетных грамот министерства и звания отличников здравоохранения многие пришли после ночных смен. Врачей, медсестёр, санитарок главный врач больницы поблагодарил за самоотверженный труд.

За мастерство и преданность профессии поблагодарили отоларинголога Рашита Шарипова, а также патологоанатома Виктора Ткаченко – почти 45 лет он посвятил работе в РКБ и продолжает трудиться в медучреждении. Врачи получили почётный знак «Лучший наставник РБ». Последние два года выдались для медиков тяжёлыми, и такие мероприятия практически не проводились из-за ковидных ограничений.