В Башкирии выявляют самую творческую приемную семью

Самые творческие приемные семьи Башкирии сегодня борются за выход на федеральный конкурс «Успешная семья Приволжья». Финал республиканского этапа прошел в Конгресс-холле «Торатау».

Они готовились к этому дню несколько лет: шили костюмы, собирали экспозиции и творческие номера, чтобы достойно представить свой район на республиканском конкурсе «Лучшая приемная семья». Помимо визитки и номеров, семьям нужно показать и свою сплоченность. Для этого была организована выставка, где конкурсанты продемонстрировали результаты совместного творчества. Например, Карабаевы из Баймака шьют и оформляют национальные костюмы.

Если Карабаевы уже бывалые, то Шаймардановы из Ермекеевского района на республиканский этап вышли впервые. На муниципальном уровне они покорили членов жюри своим мастерством. Ведь, как говорят сами Шаймардановы, мыловарение для них уже давно вышло за рамки хобби, и у каждого из семерых детей в этом ремесле есть своя функция. Ремесло Шаймардановых может окупиться уже сегодня. Победитель финала получит премию от главы республики в размере 100 тысяч рублей, на второе место выделено 50, а бронзовым призерам – 30 тысяч рублей. Всего же в финал вышли 13 семей.