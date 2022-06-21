По всей Башкирии на целый день запретят продавать алкоголь

В Башкирии 27 июня в День молодёжи будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом напомнили в региональном министерстве торговли и услуг.
При этом запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны. Продавать алкоголь будет запрещено только в магазинах.
За нарушение требования предусмотрен штраф. Так, для должностных лиц он варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.
Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в новогодние каникулы, в день Последнего звонка, День молодежи, День знаний, а также в дни проведения сабантуев в муниципалитетах.