В Самарской области открыли памятник Габбасу Давлетшину

В Самарской области увековечили память Габбаса Давлетшина.На родине основоположника башкирского языкознания установили памятник в ознаменование 130-летия со дня рождения видного ученого и общественного деятеля.

Это стало возможным благодаря грантовому проекту «Зов предков» Дома дружбы народов Башкортостана при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу республики. В торжественной церемонии открытия участие принимали председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы России Эльвира Аиткулова, а также ее коллега по парламенту Александр Хинштейн.