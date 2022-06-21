В центре Уфы перекроют несколько улиц

Администрация города Уфы сообщила о перекрытии нескольких улиц в центре столицы. Временные ограничения связаны с капитальным ремонтом тепловой магистрали.
Завтра, 22 июня в 9:00 до 21:00 30 июля на всю ширину проезжей части закроют улицу Гоголя от дома №39 до бизнес-центра «Капитал».
С 9:00 1 августа до 21:00 1 сентября планируется перекрытие на всю ширину проезжей части на улице Гоголя от торгово-сервисного комплекса «Свердловский» до жилого дома №39.
С 9:00 1 сентября до 21:00 20 сентября закроют движение на улице Гоголя от бизнес-центра «Капитал» до пересечения с улице Чернышевского.
С 9:00 27 июня до 21:00 20 сентября закроют движение на улице Зенцова от дома №52 до пересечения с Чернышевского.