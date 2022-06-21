В Уфе с начала 2022 года 8 женщин хотели отказаться от своих новорожденных детей

В башкирской столице с начала 2022 года отказаться от своих новорожденных детей хотели 8 женщин. Информацию подтвердила заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

По словам замглавы, со всеми мамами работали сотрудники центра на базе службы «Саторис». Всех женщин удалось убедить оставить детей.

Также отмечено, что в 2021 году улучшился показатель по абортам. На 1000 женщин в прошлом году пришлось всего 8 абортам. В 2020 году этот показатель был выше, где на 1000 женщин пришлось 12 абортов.