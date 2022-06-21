В Уфе предложили выселять злостных неплательщиков коммунальных услуг и показывать по ТВ

В Уфе предложили публично выселять злостных неплательщиков и показывать по телевидению. Такую идею предложил руководитель центра общественного контроля за ЖКХ в башкирской столице Рим Булатов.

Свою идею Рим Булатов озвучил на круглом столе в городской администрации. Также руководитель центра добавил, что организации должны обеспечить качественную работу абонентских служб и создание единых абонентских служб. Результаты проверок вешать на доски объявлений и в чаты.

Идею с публичным выселением мэр Уфы Ратмир Мавлиев не поддержал и посоветовал Риму Булатову не торопиться. Кроме того, в ходе заседания выступили представители БашРТС с информацией о том, что долг жителей за коммунальные услуги за полтора года вырос с 217 млн до 267 млн рублей.