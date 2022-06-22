В Уфе перекроют движение на четырех участках дорог

В башкирской столице перекроют движение на четырех участках дорог. Об этом рассказали в пресс-службе МУП УИС.

МУП УИС в Уфе проводит работы по обновлению теплосетей. В связи с этим будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

- с 9:00 22 июня до 21:00 30 июля на всю ширину проезжей части ул. Гоголя от жилого дома №39 до бизнес-центра «Капитал» (ул. Гоголя, 60);

- с 9:00 1 августа до 21:00 1 сентября на всю ширину проезжей части ул. Гоголя от торгово-сервисного комплекса «Свердловский» до жилого дома №39;

- с 9:00 1 сентября до 21:00 20 сентября на всю ширину проезжей части ул. Гоголя от бизнес-центра «Капитал» (ул. Гоголя, 60) до пересечения с улицей Чернышевского;

- с 9:00 27 июня до 21:00 20 сентября на всю ширину проезжей части ул. Зенцова от административного здания №52 по ул. Красина до пересечения с улицей Чернышевского.