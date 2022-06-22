В Уфе внедрена система «Ангел» для отслеживания нарушителей

В Уфе внедрили информационную систему «Ангел» для отслеживания нарушителей. Об этом сообщает администрация башкирской столицы.
Специальная автоматизированная система будет работать во всех административных комиссиях. Она будет фиксировать нарушения, такие как парковку на газонах, детских площадках, а также записывать номер автомобиля и получать всю информацию о владельце.
С начала 2022 года в Уфе зафиксировано 10 200 фактов нарушения правил парковки на газонах и возле мусорных контейнеров. Введенные меры помогут навести порядок в столице республики.