В Уфе внедрена система «Ангел» для отслеживания нарушителей

В Уфе внедрили информационную систему «Ангел» для отслеживания нарушителей. Об этом сообщает администрация башкирской столицы.

Фото №1 - В Уфе внедрена система «Ангел» для отслеживания нарушителей

Специальная автоматизированная система будет работать во всех административных комиссиях. Она будет фиксировать нарушения, такие как парковку на газонах, детских площадках, а также записывать номер автомобиля и получать всю информацию о владельце.

С начала 2022 года в Уфе зафиксировано 10 200 фактов нарушения правил парковки на газонах и возле мусорных контейнеров. Введенные меры помогут навести порядок в столице республики.

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