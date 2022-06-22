В Башкирии новым главой района стал экс-директор санатория «Красноусольск»

Исполняющим обязанности главы Стерлитамакского района Башкирии назначен Евгений Волков, который ранее возглавлял санаторий «Красноусольск». Его кандидатуру утвердили на очередной районном заседании.

Фото №1 - В Башкирии новым главой района стал экс-директор санатория «Красноусольск»

Анвар Абдрафиков, который ранее возглавлял район, по истечению срока контракта ушел в отставку. Бывшего главу временно замещала Лилия Шайхутдинова.

Евгений Волков родился и вырос в Стерлитамаке. После окончания строительного техникума работал на предприятии «СНХЗ». В 2016 году получил диплом Башкирского государственного университета. В 2018-2020 годах работал помощником управляющего делами главы РБ.

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