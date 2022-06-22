В Башкирии новым главой района стал экс-директор санатория «Красноусольск»

Исполняющим обязанности главы Стерлитамакского района Башкирии назначен Евгений Волков, который ранее возглавлял санаторий «Красноусольск». Его кандидатуру утвердили на очередной районном заседании.

Анвар Абдрафиков, который ранее возглавлял район, по истечению срока контракта ушел в отставку. Бывшего главу временно замещала Лилия Шайхутдинова.

Евгений Волков родился и вырос в Стерлитамаке. После окончания строительного техникума работал на предприятии «СНХЗ». В 2016 году получил диплом Башкирского государственного университета. В 2018-2020 годах работал помощником управляющего делами главы РБ.