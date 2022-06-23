В Башкирии показали, как проходит практика студентов-геодезистов

Студенты БашГУ прошли практику. Учащиеся кафедры геодезии, картографии и географических информационных систем отрабатывают полученные знания на практике. Будущие геодезисты расположились недалеко от села Азово Архангельского района.

Практика является обязательной частью учебного плана, во время которой они собирают информацию, проводят полевые измерения, проектируют и разрабатывают карты.

Кроме работы с геодезическим оборудованием, кроме съемки которые они проводят здесь на поле, они живут одной большой геодезической семьей, готовят еду в костре, организовывают свой досуг.