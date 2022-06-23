Минтранс Башкирии намерен закупить 63 автобуса большого класса

Автобусы не ранее 2022 года выпуска должны иметь от 30 до 35 посадочных мест и вмещать не менее 82 пассажиров. Приобретаться будут машины с газовым двигателем и автоматической коробкой передач, белого цвета (или светлых оттенков), оснащенные кондиционером, системой ГЛОНАСС, речевым автоинформатором. Автобусы должны развивать скорость не менее 70 км/ч.