Минтранс Башкирии намерен закупить 63 автобуса большого класса

Министерство транспорта Башкирии объявило тендер на закупку 63 автобусов большого класса. Транспорт планируется направить в вновь застраиваемые районы Уфы.
Начальная цена контракта, который размещён на сайте госзакупок, почти 1 млрд рублей. Заявки принимаются до 14 июля.
Автобусы не ранее 2022 года выпуска должны иметь от 30 до 35 посадочных мест и вмещать не менее 82 пассажиров. Приобретаться будут машины с газовым двигателем и автоматической коробкой передач, белого цвета (или светлых оттенков), оснащенные кондиционером, системой ГЛОНАСС, речевым автоинформатором. Автобусы должны развивать скорость не менее 70 км/ч.