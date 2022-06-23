В Уфе подвели итоги конкурса «Трезвое село»

 В финал вышли 54 населенных пункта, по одному из каждого района Башкортостана. В течение нескольких месяцев организаторы не просто следили за сёлами и деревнями, оценивая их старания, но и помогали комплексно решить проблему алкоголизма.

Привлекались различные ведомства, в деревни выезжали мобильные центры занятости, устраивались культурные мероприятия.

Некоторые спрашивают, почему именно село, а не город. Дело в том, что социальных проблем больше в селе – нет работы, мало молодежи. Мы стараемся решить эти проблемы путем всех возможностей, ресурсов, которые в республике созданы.

Салия Мурзабаева, член президиума Всемирного курултая башкир, председатель оргкомитета Республиканского конкурса «Трезвое село»

Призовой фонд конкурса – 40 миллионов рублей. Победители смогут направить средства на благоустройство родного села. В Конгресс-холле сегодня также прошло обсуждение практик и законодательных инициатив, которые помогли стимулировать активность жителей сел в установлении традиций здорового образа жизни. Один из критериев, на который обращали внимание члены жюри,  – закрытие по инициативе сельчан магазинов, где продают спиртное.

Сюда же относится возможность принятия закона на региональном уровне, который будет регулировать «сухой закон». Были периоды в стране, когда принимали «сухой закон», но это была инициатива шла «сверху». А здесь идем от обратного: народ сам собирается, выражает желание, обращается к своим депутатам. Далее уже региональный парламент принимает закон. Уже первое чтение этого закона у нас в парламенте прошло.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы, председатель президиума Всемирного курултая башкир
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