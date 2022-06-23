В Уфе подвели итоги конкурса «Трезвое село»

Сюда же относится возможность принятия закона на региональном уровне, который будет регулировать «сухой закон». Были периоды в стране, когда принимали «сухой закон», но это была инициатива шла «сверху». А здесь идем от обратного: народ сам собирается, выражает желание, обращается к своим депутатам. Далее уже региональный парламент принимает закон. Уже первое чтение этого закона у нас в парламенте прошло.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы, председатель президиума Всемирного курултая башкир