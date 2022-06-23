В Уфе подвели итоги конкурса «Трезвое село»

В финал вышли
54 населенных пункта, по одному из каждого района Башкортостана. В течение нескольких
месяцев организаторы не просто следили за сёлами и деревнями, оценивая их
старания, но и помогали комплексно решить проблему алкоголизма.
Привлекались различные ведомства, в деревни выезжали
мобильные центры занятости, устраивались культурные мероприятия.
Некоторые
спрашивают, почему именно село, а не город. Дело в том, что социальных проблем
больше в селе – нет работы, мало молодежи. Мы стараемся решить эти проблемы
путем всех возможностей, ресурсов, которые в республике созданы.Салия Мурзабаева, член президиума Всемирного курултая башкир, председатель оргкомитета Республиканского конкурса «Трезвое село»
Призовой фонд конкурса – 40 миллионов рублей.
Победители смогут направить средства на благоустройство родного села. В Конгресс-холле
сегодня также прошло обсуждение практик и законодательных инициатив, которые
помогли стимулировать активность жителей сел в установлении традиций здорового
образа жизни. Один из критериев, на который обращали внимание члены жюри, – закрытие по инициативе сельчан магазинов, где
продают спиртное.
Сюда
же относится возможность принятия закона на региональном уровне, который будет
регулировать «сухой закон». Были периоды в стране, когда принимали «сухой закон»,
но это была инициатива шла «сверху». А здесь идем от обратного: народ сам
собирается, выражает желание, обращается к своим депутатам. Далее уже региональный
парламент принимает закон. Уже первое чтение этого закона у нас в парламенте прошло.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы, председатель президиума Всемирного курултая башкир