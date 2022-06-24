Радий Хабиров обозначил главные направления работы с молодежью

Поднять с 1 января 2023 года заработную плату специалистам, которые работают с молодежью. Такое поручение Радий Хабиров дал своей администрации и правительству республики. Глава региона принял участие в первой коллегии Госкомитета Башкортостана по молодежной политике.

 Сегодня исполнился ровно год с момента создания ведомства. В Колонном зале собрались не только те, чья работа связана с молодежной политикой, но и сама активная молодежь. Радий Хабиров обозначил главные направления деятельности. Прежде всего, это патриотическое воспитание, активная работа со студенчеством, поддержка волонтерства.

Наша задача – это патриотическое воспитание, это любовь к Родине, любовь к своей истории, это уважение своей Родины. Патриот – это не обязательно с оружием в руках. Патриот – тот, кто молча стоит у станка и хорошо делает свою работу. Он просто с уважением относится к своей стране, своей семье, к себе самому, к своим товарищам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подняли во время коллегии и вопрос развития инфраструктуры. В мае этого года Радий Хабиров подписал указ о выделении субсидий для реновации молодежных центров на местах. Теперь любой муниципалитет на конкурсной основе может привлекать бюджетные средства. Ежегодно на эти цели из республиканской казны будут выделять 50 млн рублей.

Есть ряд вопросов, которые перетекают, наверное, из года в год. Во-первых, это инфраструктура, создание тех точек притяжения молодежи, которые интересны на сегодняшний день современной молодежи.

Яна Гайдук, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике
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