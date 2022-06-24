Радий Хабиров обозначил главные направления работы с молодежью

Наша задача – это патриотическое воспитание, это любовь к Родине, любовь к своей истории, это уважение своей Родины. Патриот – это не обязательно с оружием в руках. Патриот – тот, кто молча стоит у станка и хорошо делает свою работу. Он просто с уважением относится к своей стране, своей семье, к себе самому, к своим товарищам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан