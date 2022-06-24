Радий Хабиров обозначил главные направления работы с молодежью

Поднять с 1 января 2023 года заработную плату специалистам, которые работают с молодежью. Такое поручение Радий Хабиров дал своей администрации и правительству республики. Глава региона принял участие в первой коллегии Госкомитета Башкортостана по молодежной политике.
Сегодня исполнился ровно год с момента создания ведомства. В Колонном зале собрались не только те, чья работа связана с молодежной политикой, но и сама активная молодежь. Радий Хабиров обозначил главные направления деятельности. Прежде всего, это патриотическое воспитание, активная работа со студенчеством, поддержка волонтерства.
Подняли во время коллегии и вопрос развития инфраструктуры. В мае этого года Радий Хабиров подписал указ о выделении субсидий для реновации молодежных центров на местах. Теперь любой муниципалитет на конкурсной основе может привлекать бюджетные средства. Ежегодно на эти цели из республиканской казны будут выделять 50 млн рублей.