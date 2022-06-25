В Башкирии в стационарах продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом

В Башкирии с начала пандемии выявили свыше 290 тысяч фактов заражения коронавирусом. Новые случаи заболевания все еще продолжают фиксироваться.

По данным Минздрава республики, в Башкирии на 25 июня зафиксировано 290 164 случаев болезни, из них 52 – за сутки. Выписано по выздоровлению 283 963 пациентов, за сутки выписали 32 человека.