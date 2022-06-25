В Ростовской области с почестями перезахоронили останки бойцов 112-й Башкавдивизии

Весной в ходе поисковых работ на полях сражений были найдены останки 41 солдата. Большинство из них – уроженцы нашей республики.
Всю жизнь он жалел, что не помнит тепла отеческих рук, но сейчас рад и холоду черного гранита, где выгравировано имя папы. В начале войны Ахметхана Мидхатова призвали в 112-ю Башкавдивизию. В конце 1942 года от него перестали поступать письма.
1942 год, немцы возле Сталинграда, Советская армия ведёт оборонительные боевые действия. Чтобы отрезать от обеспечения фашистов, седьмому кавалерийскому корпусу, куда входила 112-я Башкавдивизия, приказывают уничтожить аэродромы возле станицы Облиевской. Конница отправляется по зимним полям.
Только за два дня погибли полторы тысяч человек. И столько же лошадей. Солдат хоронили в братских могилах. Имена всех захороненных до сих пор неизвестны. Поисковики продолжают работу. Среди убитых был и Хабибулла Кунакбаев. О том, что дед похоронен возле хутора Деев, семья знала, но обстоятельства складывались так, что ни дети, ни супруга погибшего бойцы не смогли посетить братскую могилу. До Ростовской области доехал внук. Уже со своими сыновьями.
Ценою огромных потерь и благодаря неимоверному мужеству 31 декабря воины прорвали оборону немцев.
Каждый год поисковикам удаётся найти останки нескольких десятков бойцов. К сожалению, имена не всех удастся установить.