В Ростовской области с почестями перезахоронили останки бойцов 112-й Башкавдивизии

Весной в ходе поисковых работ на полях сражений были найдены останки 41 солдата. Большинство из них – уроженцы нашей республики.

Всю жизнь он жалел, что не помнит тепла отеческих рук, но сейчас рад и холоду черного гранита, где выгравировано имя папы. В начале войны Ахметхана Мидхатова призвали в 112-ю Башкавдивизию. В конце 1942 года от него перестали поступать письма.

Не знал его, не испытал тепла его рук, не слышал голоса. Он не было опорой в моей жизни. Но все равно я его искал, и нашел здесь. Мидхат Мамбетов

1942 год, немцы возле Сталинграда, Советская армия ведёт оборонительные боевые действия. Чтобы отрезать от обеспечения фашистов, седьмому кавалерийскому корпусу, куда входила 112-я Башкавдивизия, приказывают уничтожить аэродромы возле станицы Облиевской. Конница отправляется по зимним полям.

Самые жестокие бои начинаются в конце ноября. Немцы ожесточено бомбят кавалеристов. Огромные потери. Голая степь, спрятаться некуда. Кавалерия против авиации. Они были как на ладони. Айбулат Хусаинов, руководитель поискового отряда «Ватан» БашГУ

Только за два дня погибли полторы тысяч человек. И столько же лошадей. Солдат хоронили в братских могилах. Имена всех захороненных до сих пор неизвестны. Поисковики продолжают работу. Среди убитых был и Хабибулла Кунакбаев. О том, что дед похоронен возле хутора Деев, семья знала, но обстоятельства складывались так, что ни дети, ни супруга погибшего бойцы не смогли посетить братскую могилу. До Ростовской области доехал внук. Уже со своими сыновьями.

Мы были свидетелями похорон. Привез сыновей, чтобы они тоже знали, чтобы чтили, чтобы дальше эстафету памяти передавали. Урал Муртазин, заслуженный артист Республики Башкортостан

Ценою огромных потерь и благодаря неимоверному мужеству 31 декабря воины прорвали оборону немцев.

Захватили аэродром и взяли в плен 200 немцев, которые там встречали Новый год. Сожгли 35 самолётов. Об этом писал своей жене Шаймуратов. «Ты спрашиваешь, как я встретил Новый год? Хорошо, уничтожили 700 немцев и столько же взяли в плен». Махмут Салимов, подполковник в отставке