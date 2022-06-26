В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 47 пьяных водителей

С пятницы в Башкирии стартовали рейды ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
В ходе проверок, сотрудники правоохранительных органов задержали 47 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Рейды проводились с целью предупреждать нарушения и ДТП.
«Сотрудниками ГИБДД в отношении правонарушителей составлено более 2,1 тысячи административных материалов. Среди них 62 факта выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создает реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», – отметили в ГИБДД по Башкирии.