В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 47 пьяных водителей

«Сотрудниками ГИБДД в отношении правонарушителей составлено более 2,1 тысячи административных материалов. Среди них 62 факта выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создает реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», – отметили в ГИБДД по Башкирии.