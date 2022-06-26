В Уфе появилось граффити, которое посвятили Юрию Шатунову

В башкирской столице в память об известном исполнителе Юрии Шатунове появилось граффити. Об этом написал в своих социальных сетях директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.

Новое граффити в память о певце нанесли на стену административного здания по улице Рабкоров 7/1. В самом здании располагается участок мировых судей.