В Уфе появилось граффити, которое посвятили Юрию Шатунову

В башкирской столице в память об известном исполнителе Юрии Шатунове появилось граффити. Об этом написал в своих социальных сетях директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.
Новое граффити в память о певце нанесли на стену административного здания по улице Рабкоров 7/1. В самом здании располагается участок мировых судей.
Портрет Юрия Шатунова нанесен на фоне белых роз, а на задний план рисунка художники добавили памятник Салавату Юлаеву. Напомним, певец скончался в возрасте 48 лет от сердечного приступа в четверг, 23 июня.