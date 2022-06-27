В Башкирии сельхозпредприятиям стало проще получить кредит

Получить кредит сельхозпредприятиям республики стало проще. Хозяйство имени Цюрупы в Уфимском районе специализируется на масличных культурах. Горчица, редька, озимый рыжик, есть и небольшая часть зерновых – общая площадь посевов составляет 1,5 тысячи гектаров.

В этом году руководитель хозяйства обратился в гарантийный фонд Агентства республики по развитию малого и среднего предпринимательства. Там предоставили финансовую поддержку в виде поручительства при оформлении кредита. Такая подушка безопасности на покупку ГСМ в сезон сбора урожая дала возможность приобрести новую технику для химобработки полей.