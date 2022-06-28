В Башкирии сельчане выступают против строительства кладбища и новой дороги

Жители села Шамонино провели сход граждан, на котором обсуждались вопросы строительства кладбища и новой дороги. Большинство собравшихся высказались против.

Несмотря на разгар рабочего дня, сотни шамонинцев пришли на сход граждан, чтобы выразить свою позицию. Сельчане выступают против строительства кладбища возле села и многополосной дороги, которая по проекту должна пройти через населенный пункт.

Мы хотим жить в чистой и экологичной зоне, чтобы наши дети здесь жили. Флюра Валиева, жительница с. Шамонино

По словам жителей, грунтовые воды на данной местности находятся высоко, даже некоторые подвалы и цокольные этажи до сих пор подтоплены. Но этот факт якобы не учитывался при определении места нового кладбища.

Кладбище и дорога повлияют на наш микроклимат. Грунтовые воды очень высоко, гробы будут плавать в воде. Альфия Исмагилова, жительница с. Шамонино

Ещё один камень преткновения – дорога, которую планируют построить вблизи жилых домов. Четырехполосная магистраль должна соединить Русский Юрмаш и Охлебинино. Жители предлагают альтернативу, которая уже есть в нескольких километрах от Шамонино. Вот только территориально это уже не Уфимский, а Иглинский район.

Это нормальная, ровная дорога, покрыта щебенокой. Её нужно только заасфальтировать. Нам тут второй дороги не нужно. Дамир Файзуллин, житель с. Шамонино

Выслушать мнения граждан приехали местные чиновники. Высказаться мог любой желающий. Звучали и аргументированные вопросы. Предполагается, что площадь кладбища составит 12 гектаров, а это более 30 тысяч могил. При этом население всех шести деревень сельсовета гораздо меньше.

Это не окончательное решение, будут ещё общественные слушания, комиссия учтёт все замечания. Будем обсуждать, как дальше быть. Динар Алетдинов, глава Русско-юрмашевского сельсовета