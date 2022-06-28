В Башкирии сельчане выступают против строительства кладбища и новой дороги

Жители села Шамонино провели сход граждан, на котором обсуждались вопросы строительства кладбища и новой дороги. Большинство собравшихся высказались против.
Несмотря на разгар рабочего дня, сотни шамонинцев пришли на сход граждан, чтобы выразить свою позицию. Сельчане выступают против строительства кладбища возле села и многополосной дороги, которая по проекту должна пройти через населенный пункт.
По словам жителей, грунтовые воды на данной местности находятся высоко, даже некоторые подвалы и цокольные этажи до сих пор подтоплены. Но этот факт якобы не учитывался при определении места нового кладбища.
Ещё один камень преткновения – дорога, которую планируют построить вблизи жилых домов. Четырехполосная магистраль должна соединить Русский Юрмаш и Охлебинино. Жители предлагают альтернативу, которая уже есть в нескольких километрах от Шамонино. Вот только территориально это уже не Уфимский, а Иглинский район.
Выслушать мнения граждан приехали местные чиновники. Высказаться мог любой желающий. Звучали и аргументированные вопросы. Предполагается, что площадь кладбища составит 12 гектаров, а это более 30 тысяч могил. При этом население всех шести деревень сельсовета гораздо меньше.
Шамонинцы в свою очередь требуют провести полноценную экспертизу, в том числе санитарную. По словам сельчан, пока ни в одном дворе ещё не проверяли уровень грунтовых вод.