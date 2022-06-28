В России стала недоступна версия WhatsApp для компьютеров

Также в сетях появилась информация, что пользователи не могут скачать версию WhatsApp Web. Версия предполагает использование сервиса на компьютере.

При попытке скачать и установить приложение на компьютер с российским IP-адресом, на экране высвечивается сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Официального заявления о том, что на территории Российской Федерации мессенджер работать не будет, не поступало.