В Башкирии самозанятые смогут получить 250 тысяч рублей

Индивидуальные предприниматели и самозанятые Башкирии смогут получить господдержку в размере 250 тысяч рублей. Также можно компенсировать затраты на обучение до 30 тысяч рублей.
Постановление, позволяющее самозанятым и предпринимателям наладить свое дело, подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Ранее господдержка гарантировалась только малоимущим, чей доход был ниже прожиточного минимума.
В настоящее время было решено расширить список требований для самозанятых и бизнесменов. Главным условием является отсутствие дисквалифицированных лиц, а также долга по уплате налогов свыше 10 тысяч рублей.