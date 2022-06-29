В Башкирии самозанятые смогут получить 250 тысяч рублей

Индивидуальные предприниматели и самозанятые Башкирии смогут получить господдержку в размере 250 тысяч рублей. Также можно компенсировать затраты на обучение до 30 тысяч рублей.

Постановление, позволяющее самозанятым и предпринимателям наладить свое дело, подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Ранее господдержка гарантировалась только малоимущим, чей доход был ниже прожиточного минимума.