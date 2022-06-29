В одном из районов Башкирии вновь заметили полчища бородатых гусениц

Накануне в одном из районов Башкирии заметили в большом количестве гусениц непарного шелкопряда. Об этом рассказали в соцсетях местный житель.

Фото №1 - В одном из районов Башкирии вновь заметили полчища бородатых гусениц

27 июня в Мелеузовском районе Башкирии заметили больших гусениц. Со слов местного жителя, личинки «сметают все на своем пути».

Напомним, 21 июня в Кумертау заметили необычных с виду гусениц, которые атаковали рябину на городской улице. Вероятно, со временем личинки бабочки непарный шелкопряд начали продвигаться вглубь Башкирии.

Личинка непарного шелкопряда – довольно серьезный вредитель. Прожорливые насекомые разрушают листву деревьев и кустов, тем самым принося серьезный ущерб как администрациям населенных пунктов, так и простым фермерам. Борются с ними химикатами или ручным сбором.

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