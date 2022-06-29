В одном из районов Башкирии вновь заметили полчища бородатых гусениц

Личинка непарного шелкопряда – довольно серьезный вредитель. Прожорливые насекомые разрушают листву деревьев и кустов, тем самым принося серьезный ущерб как администрациям населенных пунктов, так и простым фермерам. Борются с ними химикатами или ручным сбором.