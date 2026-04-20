В Башкирии заметили брачный танец глухаря

В Бурзянском районе был замечен брачный танец глухаря. Кадрами из мира животных поделился государственный инспектор Сабит Галин.
На кадрах хорошо видно, как самец, распустив хвост и вытянув шею, исполнял ритуальный танец, напоминающий движения джигитов. Своим поведением и характерными щелкающими звуками он старался привлечь внимание самки.
Ранним утром солонцы традиционно «занимают» глухари — это время их наиболее активного тока. Однако с наступлением дня ситуация меняется: площадки для подкормки вновь переходят под контроль копытных. По данным мониторинга, днем к солонцам регулярно выходят лоси и косули.