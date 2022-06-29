Эксперты рассказали, кому нужно быть начеку, чтобы не попасть в «летнюю» аварию

В Уфе с начала июня зафиксировали уже 109 дорожно-транспортных происшествий. Так, за последние сутки произошла авария, в которой пострадали сразу 8 человек. С начала лета помощь врачей потребовалась 18 пострадавшим в авариях, а четыре человека погибли.
Сотрудники ГИБДД рассказали корреспондентам ИА «Башинформ» о специфике «летних» аварий. Что нужно делать, чтобы не стать участником очередного ДТП?
ГДЕ, КОГДА И ПОЧЕМУ?
Основным видом дорожных происшествий остается столкновение машин, как и в любое другое время года, таких фактов зарегистрировано 51, наездов на пешеходов – 39. Чаще всего автоаварии происходят по средам и четвергам в дневное время с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00 часов.
Самые распространенные нарушения ПДД со стороны водителей, которые приводят к ДТП:
неправильный выбор дистанции,
несоблюдение очередности проезда,
непредставление преимущества в движении пешеходу и нарушение правил проезда пешеходного перехода.
Со стороны пешеходов:
переход дороги в неустановленном месте,
неподчинение сигналам светофора.
Летом из гаражей и с балконов граждане достают велосипеды, электросамокаты, а также мототранспорт и выезжают на «большую» дорогу. В прошлом году в июне произошло 14 дорожных аварий с участием водителей мотоциклов, в этом в Уфе зарегистрировано три случая. Что касается велосипедистов, то пока ни одно происшествие зарегистрировано не было. Несколько раз в сводках мелькали любители самокатов.
Одним из факторов травмирования детей в качестве водителей подобных транспортных средств является безответственность родителей или законных представителей, которые бесконтрольно предоставляют детям мотоциклы и электросамокаты.
По данным ГИБДД по Башкирии, при анализе аварийности в летние месяцы 2021 года – с июня по август – установлено, что совершено 1186 ДТП, в которых 161 человек погиб и 1416 получили травмы. Пик аварийности в течение года приходится именно на это время. Самые тяжелые последствия происходят во встречных ДТП: в 57 авариях погибли 27 человек и 68 получили травмы. Из-за несоответствия скорости конкретным условиям совершено 34 ДТП с девятью погибшими и 37 травмированными людьми. С участием детей зарегистрировано 164 аварии (35% от общего количества в течение года), в которых погибли 6 (37,5% от общего числа в течение года) детей и 185 (35,6% от общего числа в течение года) получили травмы.
ДЕТИ И ДОРОГА
Лето – это пора школьных каникул. Дети чаще всего предоставлены сами себе, и хорошая погода позволяет все свободное время проводить на улице. Зачастую они забывают об элементарных правилах безопасности на дорогах или относятся несерьезно к опасности, что приводит к неприятным последствиям.
Так, по данным ГИБДД по Уфе, в первый день лета и в День защиты детей на дорогах столицы двое несовершеннолетних попали в ДТП – 15-летний подросток был пассажиром мотоцикла, которым управлял его друг, и 12-летний мальчик, пересекавший дорогу на самокате. С этого дня и по сегодняшний в 17 дорожных авариях получили травмы 19 детей в возрасте до 16 лет. В июне прошлого года количество происшествий с их участием было меньше на два факта.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
«Рецепт» прост: каждому участнику дорожного движения необходимо соблюдать ПДД!
Пешеходам
прежде чем вступить на проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности: посмотреть по сторонам, оценить расстояние до приближающегося транспорта. На пешеходном переходе удостовериться, что за остановившимися автомобилями нет других машин. Использование световозвращающих элементов рекомендовано пешеходам при движении в условиях недостаточной видимости и в темное время суток. Это позволяет снизить риск наезда более чем на 65%. Не пользоваться наушниками и «не зависать» в телефоне при пересечении проезжей части.
Водителям
соблюдать установленную скорость и не отвлекаться от управления машиной, особенно на телефоны. Выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофора. Пристегиваться за рулем. Детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. В темное время суток надевать световозвращающий жилет, если остановились на трассе и вышли из машины. Не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Проезжая лесные районы и перед знаком «Дикие животные», необходимо сбавлять скорость. Если ДТП с животными происходит в районе действия знака, водителю придется не только возмещать ущерб, нанесенный животному миру, но и понести наказание по статье КоАП РФ. Животные стремятся быстрее пересечь трассу и не смотрят по сторонам, не видят в транспорте опасности, поэтому и попадают под колеса. При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место аварии. Это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток.
Велосипедистам и электросамокатчикам
следует помнить, что они должны руководствоваться правилами дорог только как водители и спешиваться на пешеходных переходах. Не разгоняться на тротуарах, где преимущество движения у пешеходов. Стараться пользоваться велодорожками там, где они есть. И, конечно, никаких наушников и телефонов при движении!
ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ!
Помните, что нужно ходить по тротуару, он предназначен для движения пешеходов, ходить по нему надо по правой стороне.
Переходите улицу в тех местах, где есть указатели перехода, а где их нет – на перекрёстках по линии тротуаров.
Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
Переходя улицу, посмотрите сначала налево, а дойдя до середины – направо.
Не устраивайте игры на проезжей части улицы!
Езда на велосипеде по улицам и дорогам разрешается детям с 14 лет.
В общественном транспорте ведите себя прилично, не мусорите, не разговаривайте громко, не привлекайте к себе внимание.
Помните, что нельзя садиться в машину к незнакомым людям.
Переходить дорогу после выхода из автобуса можно только после того, как он отъедет, чтобы хорошо была видна дорога. Автобус и троллейбус обходить сзади, а трамвай – спереди.
Не переходите дорогу на красный свет, даже если рядом нет движущегося транспорта, подождите, пока загорится зелёный.
Старайтесь избегать травм. Перед выходом на улицу осмотрите свою одежду, обувь, так как иногда плохо завязанный шнурок, может стать причиной травмы.
ПРОФИЛАКТИКА ОТ ГИБДД
Летом изменился график несения службы сотрудников госавтоинспекции: увеличилось количество нарядов в вечернее время. Экипажи направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в местах, которые чаще всего посещают уфимцы и гости столицы – парки, скверы, пляжи.
На участках федеральных автодорог с потенциально высокой аварийностью увеличена плотность нарядов ДПС – с 15.00 до 23.00. Это касается Туймазинского, Кушнаренковского, Иглинского, Уфимского, Стерлитамакского и Мелеузовского районов.
Практикуется комбинированное проведение сплошных проверок, с отработками мест наиболее вероятного появления нетрезвых водителей.
Еженедельно проводятся заседания комиссии с владельцами автомобильных дорог (ГКУ «Управление дорожного движения РБ», ФКУ Упрдор «Приуралье»). Количество мест концентрации ДТП удалось снизить по сравнению с 2020 годом с 75 до 66 мест.
Из ранее установленных комплексов фотовидеофиксации нарушений осуществлен перенос 100 комплексов на федеральные автодороги. Также запланирована установка дополнительных 500 комплексов фотовидеофиксации.
В республике с 4 по 10 июля пройдет всероссийская акция «Расставь приоритеты!», направленная на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.
В детских лагерях организованы профильные смены, посвященные обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге.
Реализуется образовательный модуль «Садись за руль».
Сотрудники госавтоинспекции осуществляют целенаправленную работу по профилактике детского травматизма на постоянной основе. Это посещение общеобразовательных и дошкольных организаций для проведения занятий. Проведение различных конкурсов, одним из масштабных является конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо». В республике широко развито общественное движение «Юные инспекторы движения», которых насчитывается более 20 тысяч.
Особое внимание уделяется работе с родителями, только они своим примером и убеждениями смогут объяснить ребенку необходимость неукоснительного соблюдения ПДД.