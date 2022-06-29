Эксперты рассказали, кому нужно быть начеку, чтобы не попасть в «летнюю» аварию

По данным ГИБДД по Башкирии, при анализе аварийности в летние месяцы 2021 года – с июня по август – установлено, что совершено 1186 ДТП, в которых 161 человек погиб и 1416 получили травмы. Пик аварийности в течение года приходится именно на это время. Самые тяжелые последствия происходят во встречных ДТП: в 57 авариях погибли 27 человек и 68 получили травмы. Из-за несоответствия скорости конкретным условиям совершено 34 ДТП с девятью погибшими и 37 травмированными людьми. С участием детей зарегистрировано 164 аварии (35% от общего количества в течение года), в которых погибли 6 (37,5% от общего числа в течение года) детей и 185 (35,6% от общего числа в течение года) получили травмы.