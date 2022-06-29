В Уфе на три месяца перекроют улицу

В Уфе ожидается частичное ограничение движения на одной из улиц в северной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

Фото №1 - В Уфе на три месяца перекроют улицу

С 1 июня по 30 сентября ограничат движение транспорта на улице Сельской Богородской. Будет закрыт участок от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло». На данном участке будет проводиться ремонт дорожного полотна.

Мэрия Уфы приносят извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

Фото: администрация г. Уфы. 

Акции БСТ
Пенальти