В Уфе на три месяца перекроют улицу

В Уфе ожидается частичное ограничение движения на одной из улиц в северной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

С 1 июня по 30 сентября ограничат движение транспорта на улице Сельской Богородской. Будет закрыт участок от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло». На данном участке будет проводиться ремонт дорожного полотна.