Microsoft и SAP могут отключить от обновлений российские компании

Разработчики компании Microsoft в августе текущего года закроют доступ к обновлениям для российских корпоративных клиентов. Запрет на обновление коснется новых версий ПО, патчей безопасности и так далее.

Из-за прекращения обновления могут возникнуть трудности в работе малого и среднего бизнеса, а также государственного сектора, так как переход на российское ПО требует время. Ограничения могут не коснуться обычных пользователей.