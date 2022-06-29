Microsoft и SAP могут отключить от обновлений российские компании

Разработчики компании Microsoft в августе текущего года закроют доступ к обновлениям для российских корпоративных клиентов. Запрет на обновление коснется новых версий ПО, патчей безопасности и так далее.
Из-за прекращения обновления могут возникнуть трудности в работе малого и среднего бизнеса, а также государственного сектора, так как переход на российское ПО требует время. Ограничения могут не коснуться обычных пользователей.
Тем не менее, даже обычные пользователи не смогут скачать дистрибутивы Windows 10 и 11 без VPN. Не исключается, что компания введет ограничение для всех российских пользователей. В настоящий момент официального заявления от лица корпорации не поступало.