Монтажник из Уфы выиграл в лотерею 10 млн рублей

По словам счастливчика, билет был куплен в мобильном приложении. О выигрыше мужчина узнал, сидя на лавочке на улице, и от неожиданности не смог сдержать восторженного возгласа.

Мужчина рассказал, что свой выигрыш направит на покупку квартиры в Санкт-Петербурге для сына, который сейчас проживает именно там. Сам победитель занимается монтажом пожарного оборудования и часто ездит в командировки.