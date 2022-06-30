В ГИБДД Башкирии рассказали о продлении истекающих водительских прав

В ГИБДД Башкирии призывают водителей не создавать очереди в регистрационном отделе из-за опасения штрафных санкций. С истёкшими правами можно ездить три года. При этом получать дополнительные справки не нужно.

Срок водительских удостоверений, согласно постановлению Правительства России, продлевается автоматически. В связи с этим ограничения в управлении транспортными средствами не накладываются. Речь идёт о правах, срок действия которых истекает в период с января текущего года по декабрь следующего. При этом стоит отметить, что документ взамен ранее выданного выдаётся в обычном порядке. При обращении необходимо предъявить справку о медосмотре и паспорт.