Уфимский планетарий приглашает понаблюдать за Солнцем

Уфимский планетарий приглашает жителей и гостей столицы принять участие в наблюдении за Солнцем в телескоп.
Два дня все желающие смогут рассмотреть Солнце в телескоп. Акция будет проводиться бесплатно при ясной погоде. Специалистов с телескопом можно будет встретить на Набережной реки Белой и на площадке перед самим планетарием.
1 июля с 12:00 до 14:00 специалисты планетария высадятся на ставшей популярной среди горожан площадке — Набережной реки Белой (ориентир — сцена). Жители и гости города смогут не только посмотреть на Солнце в телескоп, но и узнать интересные факты от лектора Уфимского планетария Филиппа Терехова, а также задать ему свои вопросы о загадочном космосе.
2 июля с 11:00 до 13:00 наблюдения Солнца в телескоп состоятся на площадке перед планетарием (проспект Октября, 79/2).