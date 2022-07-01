Уфимский планетарий приглашает понаблюдать за Солнцем

1 июля с 12:00 до 14:00 специалисты планетария высадятся на ставшей популярной среди горожан площадке — Набережной реки Белой (ориентир — сцена). Жители и гости города смогут не только посмотреть на Солнце в телескоп, но и узнать интересные факты от лектора Уфимского планетария Филиппа Терехова, а также задать ему свои вопросы о загадочном космосе.