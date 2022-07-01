Уфимский планетарий приглашает понаблюдать за Солнцем

Уфимский планетарий приглашает жителей и гостей столицы принять участие в наблюдении за Солнцем в телескоп.

Фото №1 - Уфимский планетарий приглашает понаблюдать за Солнцем

Два дня все желающие смогут рассмотреть Солнце в телескоп. Акция будет проводиться бесплатно при ясной погоде. Специалистов с телескопом можно будет встретить на Набережной реки Белой и на площадке перед самим планетарием.

В Уфу возвращается лето и мы с большим удовольствием готовы показать всем любителям астрономии Солнце во всей красе. Рассматривать солнечные протуберанцы все желающие смогут в специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, в котором работает чрезвычайно сложная уникальная система фильтрации.

пресс-служба Уфимского планетария 

1 июля с 12:00 до 14:00 специалисты планетария высадятся на ставшей популярной среди горожан площадке — Набережной реки Белой (ориентир — сцена). Жители и гости города смогут не только посмотреть на Солнце в телескоп, но и узнать интересные факты от лектора Уфимского планетария Филиппа Терехова, а также задать ему свои вопросы о загадочном космосе.

2 июля с 11:00 до 13:00 наблюдения Солнца в телескоп состоятся на площадке перед планетарием (проспект Октября, 79/2).

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