В России цены на компьютеры стали ниже

В России снизились цены на компьютеры. Об этом сообщает одна из розничных сетей, которая занимается продажей гаджетов. По информации источника, цены не просто снизились — в апреле–июне средняя стоимость компьютера, проданного в российской рознице, составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем в I квартале 2022 года.

Стоимость большинства ноутбуков снизилась до уровня цен, которые были в начале февраля текущего года. Кроме того, некоторые модели стали еще дешевле.