В Башкирии снова местами пройдут дожди и грозы

Днем 3 июля местами пройдет небольшой дождь, который может перерасти в грозу. Ветер при грозах усилится до порывистого. Днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью – до +12.

Немного холоднее будет днем 4 июля. По сообщению республиканского Гидрометцентра, ожидается от +17 до +22 градусов, ночью – от +9 до +14 градусов. В этот день тоже могут пройти и кратковременные дожди, и грозы. Но на северо-западе региона существенных осадков не прогнозируют.