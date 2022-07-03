Жители Уфы встретились вживую со звездой телеканала ТНТ

Жители Уфы встретились вживую со звездой шоу «Однажды в России» Екатериной Моргуновой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

Актриса стала гостьей костьей конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Третья 1/8 финала сезона состаялась в лучших традициях скачек. В перерывах между граждане заглянули на развлекательные площадки и приняли участие в конкурсах с подарками, и призами.

Конноспортивный турник «Терра Башкирия» проводится с 2019 года. Его основная задача - стимулирование развития коневодства, повышение зрительского внимания, а также активное вовлечение населения Башкортостана в популяризацию конного спорта.