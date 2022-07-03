В Башкирии на родине Салавата Юлаева открылась мечеть

В деревне Юлаево Салаватского района Башкирии, на родине национального героя Салавата Юлаева, открыли мечеть. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.
Открытие посетили руководитель отдела по работе с районами ДУМ РБ Радик хазрат Мирасов, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Айгиз Ахметьянов, член исполнительного комитета Всемирного курултая башкир Мурат Лукманов, имам-мухтасиб района Мударис хазрат Фахриев, имамы района, жители деревни и гости.
В ходе мероприятия выступили известные исполнители мунажатов. Праздник украсили выступления кураиста Ишмурата Ильбакова, коллектива «Ауаз», Насимы Тимеровой, Радика Динахметова. Желающим научиться намазу раздали книги и обучающие плакаты.
Радик хазрат Мирасов провёл в мечети первую пятничную проповедь о благих делах и об условиях их принятия. Также в мечети в этот день дали имя ребёнку и заключили первый никах.