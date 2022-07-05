В Башкирии изменится расписание движение пригородного автобуса

Пресс-служба компании «Башавтотранс» сообщила об изменении движения пригородного автобуса №432а в Уфе.

Фото №1 - В Башкирии изменится расписание движение пригородного автобуса

С 12 июля автобус будет следовать от остановки «ГДК» в Уфе до остановки «ул. Куйбышева» в Иглино. Тем самым, пассажирский транспорт отрезает половину своего пути. Сейчас автобус движется до остановки «ул. Аральская».

Такие изменения вызвали негативную реакцию у пассажиров. Пользователи сети уже начали оставлять жалобы на изменение движения автобуса.

С полной схемой движения можно ознакомиться на сайте госперевозчика.

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