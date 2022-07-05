Жителей Башкирии приглашают к участию в акции «Помоги собраться в школу»

Неравнодушных жителей Башкирии приглашают принять участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Её целью является помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.
По информации Минтруда Башкирии, сбор школьных принадлежностей будет проходить на базе межрайонных центров «Семья» и их отделений в городах и районах. Канцелярские товары, принадлежности для письма и рисования, наборы для детского творчества принимают в новом виде, а портфели, школьная форма, учебники, художественная литература – в новом или в хорошем состоянии.
В конце лета всю поступившую помощь направят в семьи, состоящие на учете. Количество неравнодушных людей, участвующих в акции, становится все больше. В прошлом году 11,5 тыс. детей получили помощь на сумму более 13 млн рублей.