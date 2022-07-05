Жителей Башкирии приглашают к участию в акции «Помоги собраться в школу»

По информации Минтруда Башкирии, сбор школьных принадлежностей будет проходить на базе межрайонных центров «Семья» и их отделений в городах и районах. Канцелярские товары, принадлежности для письма и рисования, наборы для детского творчества принимают в новом виде, а портфели, школьная форма, учебники, художественная литература – в новом или в хорошем состоянии.