Башкирия лидирует по числу одобренных заявок на капремонт школ

Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР исполняющий обязанности министра образования и науки Альберт Яримов сообщил, что республика стала лидером по числу одобренных заявок на капитальный ремонт в школах.

Фото №1 - Башкирия лидирует по числу одобренных заявок на капремонт школ

В частности, Башкирии стала первой среди регионов Приволжского федерального округа по числу утверждённых Министерством образования РФ объектов в рамках федеральной программы капитального ремонта и оснащения учебных учреждений. Республика обошла такие регионы, как Татарстан, Чувашия и Оренбургская область. По России же Башкирия заняла второе место, уступив лишь Дагестану.

Несмотря на тот факт, что данная программа реализуется впервые, Башкирия уже заняла лидирующие позиции по количеству зданий, в которых в 2022–2023 годах будет проведен капремонт. Соответственно и объем субсидии, привлеченной из федерального бюджета, один из самых высоких среди регионов России.

Альберт Яримов, исполняющий обязанности министра образования и науки РБ 

На период действия программы с 2022 по 2026 год в нее включено 365 школ, которые требуют обновления. Так, в заявку на 2022–2023 годы вошли 103 образовательных учреждения 40 муниципальных образований республики.

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