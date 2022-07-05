Башкирия лидирует по числу одобренных заявок на капремонт школ

Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР исполняющий обязанности министра образования и науки Альберт Яримов сообщил, что республика стала лидером по числу одобренных заявок на капитальный ремонт в школах.
В частности, Башкирии стала первой среди регионов Приволжского федерального округа по числу утверждённых Министерством образования РФ объектов в рамках федеральной программы капитального ремонта и оснащения учебных учреждений. Республика обошла такие регионы, как Татарстан, Чувашия и Оренбургская область. По России же Башкирия заняла второе место, уступив лишь Дагестану.
На период действия программы с 2022 по 2026 год в нее включено 365 школ, которые требуют обновления. Так, в заявку на 2022–2023 годы вошли 103 образовательных учреждения 40 муниципальных образований республики.