Башкирия лидирует по числу одобренных заявок на капремонт школ

Несмотря на тот факт, что данная программа реализуется впервые, Башкирия уже заняла лидирующие позиции по количеству зданий, в которых в 2022–2023 годах будет проведен капремонт. Соответственно и объем субсидии, привлеченной из федерального бюджета, один из самых высоких среди регионов России.

Альберт Яримов, исполняющий обязанности министра образования и науки РБ