В Башкирии инвесторы вложат 271 млн рублей для строительства придорожных комплексов

Как сообщает правительство Башкирии, один из проектов предусматривает строительство автомойки и кафе на 20 рабочих мест в Иглинском районе. Второй проект предусматривает кафе, гостиницу, станцию техобслуживания, автомойку, парковку и торговые объекты на трассе Уфа-Оренбург недалеко от Уфы.