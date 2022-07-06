На бульваре Славы в Уфе появится взлетная полоса

По словам заместителя директора подрядной организации Эдуарда Остапчука, на сегодняшний день полностью демонтировали старое покрытие, снимают и вывозят растительный слой, по первой очереди уже отсыпали песчано-гравийную смесь и щебень, устанавливают бордюры из гранитного камня, укладывают тротуарную плитку. Кроме того, проложили подземные коммуникации для осветительных опор и системы видеонаблюдения.