На бульваре Славы в Уфе появится взлетная полоса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы.
Более месяца на бульваре Славы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» ведется благоустройство. Общая площадь работ составляет 1,12 гектара.
По словам заместителя директора подрядной организации Эдуарда Остапчука, на сегодняшний день полностью демонтировали старое покрытие, снимают и вывозят растительный слой, по первой очереди уже отсыпали песчано-гравийную смесь и щебень, устанавливают бордюры из гранитного камня, укладывают тротуарную плитку. Кроме того, проложили подземные коммуникации для осветительных опор и системы видеонаблюдения.
Обновленный бульвар Славы предусматривает пешеходную площадь, тротуары и широкие пешеходные дорожки, детские качели, спорт-зону, стритфуд-киоски. По обе стороны, во дворах, установят детскую и спортивную площадки. За порядком будут следить с помощью 27 видеокамер, предполагается установка 57 скамеек, высадка 10 лип и 2900 кустарников, укладка более 4,5 тысяч квадратных метров газона.
Также в рамках программы в Уфе обновляется прилегающая территория к озеру Теплому и улице Георгия Мушникова. Осенью прошлого года проект набрал наибольшее количество голосов.
Фото: Администрация Уфы.