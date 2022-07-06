На бульваре Славы в Уфе появится взлетная полоса

На бульваре Славы в Уфе появится взлетная полоса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы.

Фото №1 - На бульваре Славы в Уфе появится взлетная полоса

Более месяца на бульваре Славы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» ведется благоустройство. Общая площадь работ составляет 1,12 гектара.

По словам заместителя директора подрядной организации Эдуарда Остапчука, на сегодняшний день полностью демонтировали старое покрытие, снимают и вывозят растительный слой, по первой очереди уже отсыпали песчано-гравийную смесь и щебень, устанавливают бордюры из гранитного камня, укладывают тротуарную плитку. Кроме того, проложили подземные коммуникации для осветительных опор и системы видеонаблюдения.

На объекте в течение дня задействовано 10-12 машин и порядка 20 рабочих. Идем с небольшим опережением графика. Думаю, что первую очередь мы закончим в середине июля, вторую – в третьем квартале. Хочется отметить, что изюминкой этого проекта станет встроенное в плитку освещение, которое будет символизировать взлетно-посадочную полосу.

Эдуард Остапчук, подрядчик

Обновленный бульвар Славы предусматривает пешеходную площадь, тротуары и широкие пешеходные дорожки, детские качели, спорт-зону, стритфуд-киоски. По обе стороны, во дворах, установят детскую и спортивную площадки. За порядком будут следить с помощью 27 видеокамер, предполагается установка 57 скамеек, высадка 10 лип и 2900 кустарников, укладка более 4,5 тысяч квадратных метров газона.

Также в рамках программы в Уфе обновляется прилегающая территория к озеру Теплому и улице Георгия Мушникова. Осенью прошлого года проект набрал наибольшее количество голосов.

Фото: Администрация Уфы.

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